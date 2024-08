Record TV se pronuncia sobre participação de Davi em A Fazenda 16

Nesta sexta-feira (9/8) a Record Comunicação decidiu se manifestar sobre a participação de Davi Brito em A Fazenda 16. Na web, o campeão do BBB24 vem sendo apontado como um dos participantes da próxima edição do reality rural. Mas, a emissora nega que, sequer, ele tenha sido convidado.

“Os supostos rumores sobre a participação de Davi Brito no reality AFazenda16 não procedem. Ele ou qualquer membro de sua família nunca foram convidados para integrar o elenco do programa”, garantiram em nota oficial.

As especulações em torno do ex-motorista de aplicativo ganharam força na última quarta-feira (7/8), depois de Lucas Selfie, apresentador e comentarista da atração, insinuar que Brito poderia ter sido chamado.

“É preciso ter coragem. O que estar por vir é grande”, escreveu no X, atiçando a curiosidade dos usuários do microblog, que reagiram. “Vem Davi na Fazenda”, observou um. “Ai, meu coração, Lucas”, declarou um segundo. “Gente, Davi na Fazenda”, apostou um terceiro.

Record Comunicação informa que Davi Brito nunca foi convidado para A Fazenda 16

Davi Brito não teve o contrato com a Globo renovado

A emissora teria levado em conta as polêmicas e confusões em que ele esteve envolvido

Davi foi campeão do BBB24

Davi Brito

Davi Brito na Record TV

Livre, depois de não ter seu contratado renovado com a Globo, Davi Brito poderá ser visto, em breve, na Record TV. A coluna Fábia Oliveira descobriu que o campeão do BBB24 vai bater um papo com Rachel Sheherazade.

A jornalista vai estrear uma nova atração na emissora do Bispo Macedo, no dia 18 de agosto, às 12h30. Conforme anunciado em julho, Domingo Record será uma revista eletrônica com um formato inovador para o público, com reportagens especiais, entrevistas, curiosidades e quadros ao vivo, misturando jornalismo e entretenimento.

Rachel Sheherazade entrevista Davi Brito para o Domingo Record Segundo o colunista Kadu Brandão, do iBahia, Rachel e Davi causaram um alvoroço em Salvador, na Bahia. Os dois fizeram alguns registros numa estação do metrô, causando uma grande aglomeração de fãs, que queria chegar perto e tirar fotos com os famosos. Davi estava cercado de seguranças.