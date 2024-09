Recorde! Brasil termina Paralimpíadas no top 5 do quadro de medalhas

O Comitê Paralímpico Brasileiro tinha o objetivo ousado de fazer sua melhor campanha na história das Paralimpíadas nos jogos de Paris. Com 89 pódios em solo francês, a meta foi cumprida, com direito a recorde de títulos.

Vale destacar que, com 25 ouros, o Brasil bateu o recorde de medalhas douradas conquistadas pelo país em uma mesma edição, que antes era de 22. Além dos títulos paralímpicos, a delegação brasileira também levou para casa 26 pratas e 38 bronzes.

Com 26 e 23 pódios, a natação e o atletismo, respectivamente, comandaram as medalhas do Brasil. No entanto, com quatro conquistas de ouro nos dias finais de competição, o judô foi de extrema importância para bater o recorde nos Jogos Paralímpicos.

Com isso, o Brasil se consolidou como potência paralímpica em Paris, terminando os jogos na 5ª colocação do quadro de medalhas. China (228 medalhas), Grã-Bretanha (124), Estados Unidos (105) e Países Baixos (56, ficando à frente por ter 27 ouros) fecham o top5.

Posição nos últimos jogos Pequim (2008) – 9º lugar com 47 medalhas – 16 ouros, 14 pratas e 17 bronzes Londres (2012) – 7º lugar com 43 medalhas – 21 ouros, 14 pratas e 8 bronzes Rio (2016) – 8º lugar com 72 medalhas – 14 ouros , 29 pratas e 29 bronzes Tóquio (2020) – 7º lugar com 72 medalhas – 22 ouros, 20 pratas e 30 bronzes.