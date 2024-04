Recorde! Metrópoles atinge 187 milhões de impressões em um dia

O Metrópoles superou o próprio recorde de visualizações de páginas no fim de março. No último sábado (30/3), o portal atingiu a marca de 187 milhões de visualizações/impressões no somatório das redes Facebook, Instagram, YouTube, X (antigo Twitter), TikTok, Kwai e das pesquisas feitas no Google. Os dados são fornecidos pelas próprias plataformas.

Só no Instagram, o Metrópoles teve quase 66 milhões de impressões no sábado. Contando o sábado e o domingo, foram quase 10 mil novos seguidores. No YouTube, o conteúdo produzido pelo portal teve um impacto de 35 milhões de impressões. São mais de 2,6 milhões de seguidores inscritos no canal.