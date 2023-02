Recordista do Oscar 23, ‘Tudo em Todo Lugar…’ volta a cartaz

As 11 indicações ao Oscar de Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo trouxeram o filme de voltas aos cinemas de Salvador. A partir desta quinta-feira (2), a produção dirigida por Dan Wwan e Daniel Scheinert está em cartaz na Saladearte Paseo; UCI Shopping Barra; Cinemark Salvador Shopping e Metha Glauber Rocha.

O filme conta a história de uma imigrante chinesa, Evelyn Wang (Michelle Yeoh), que precisa enfrentar um casamento fracassado e a iminente falência de sua lavanderia. Para piorar, tem um relacionamento ruim com o pai e a a filha. No meio disso tudo, ainda tem uma reunião com uma auditora da Receita Federal, para resolver questões de impostos. Mas, quando a agente severa perde a paciência, surge uma fenda no multiverso que leva Evelyn a uma realidade paralela.

A produção concorre nas seguintes categorias: Filme; Direção; Atriz Principal (Michelle Yeoh); Atriz Coadjuvante (Stephanie Hsu); Atriz Coadjuvante (Jamie Lee Curtis); Ator Coadjuvante (Ke Huy Quan); Roteiro Original; Canção Original; Trilha Original; Figurino; Edição

Os outros candidatos em cartaz:



Aftersun (Charlotte Wells), de Charlotte Wells

Onde assistir: Saladearte Paseo e Saladearte Cinemam

Categorias: Ator Principal (Paul Mescal)



Avatar: Caminho da Água, de James Cameron

Onde assistir: UCI Paralela; UCI Shopping Barra; Cinemark Salvador Shopping; Cinépolis Salvador Norte; Cinépolis Bela Vista; Cinépolis Parque Bahia; Metha Glauber Rocha

Categorias: Filme; Som; Efeitos Visuais e Design de Produção (antes era chamada de Direção de Arte)



Babilônia, de Damien Chazelle

Onde assistir: Saladearte Paseo; UCI Shopping da Bahia

Categorias: Design de produção; Trilha Original; Figurino



Os Fabelmans, de Steven Spielberg

Onde assistir: Saladearte Paseo; Saladearte Cinema do Museu; Cinépolis Bela Vista; Cinépolis Parque Bahia; Metha Glauber Rocha

Categorias: Filme; Direção; Trilha Original; Atriz Principal (Michelle Williams); Ator Coadjuvante (Judd Hirsch); Roteiro Original; Design de Produção

Gato de Botas 2, de Joel Crawford e Januel Mercado

Onde assistir: UCI Paralela; UCI Shopping da Bahia; UCI Shopping Barra; Cinemark Salvador Shopping; Cinépolis Salvador Norte; Cinépolis Bela Vista; Cinépolis Parque Bahia; Metha Glauber Rocha

Categorias: Animação