RecordTV Itapoan investiga denúncia de desvio de doações por jornalistas

A RecordTV Itapoan investiga a denúncia de que funcionários da organização teriam desviado dinheiro de doações feitas por telespectadores através de pix. Ao menos dois jornalistas da emissora baiana são suspeitos de ter se apropriado de dinheiro doado para pessoas com dificuldades financeiras que participam de programas da empresa.

Em nota enviada ao CORREIO, neste sábado (11), o diretor de jornalismo da emissora, Gustavo Orlandi, confirmou que a empresa apura as suspeitas. “A RecordTV Itapoan, assim que recebeu as denúncias, apura os fatos e tomará todas as medidas legais cabíveis para o caso”, disse, por email.

Quantia

Os nomes dos suspeitos ainda não foram divulgados, assim como a quantia que teria sido desviada. O caso teria sido descoberto após a equipe de um jogador de futebol cobrar informações sobre uma doação que teria sido feita por ele. Sensibilizado com a história de uma criança, o atleta teria doado cerca de R$ 70 mil.

Sob sigilo, fontes ligadas à emissora confidenciaram que funcionários têm evitado falar sobre o caso e que o clima nos corredores é de tensão.

A Polícia Civil não confirmou se algum boletim de ocorrência foi registrado para que a corporação também investigue o caso.