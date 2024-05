Recurso contra Sergio Moro chega ao TSE

Corte Eleitoral recebe recurso contra decisão do TRE-PR que absolveu o senador; o relator será o ministro Floriano de Azevedo

O senador Sergio Moro foi absolvido por 5 votos a 2, em 9 de abril, pelo TRE-PR Sérgio Lima/Poder360 – 22.mar.2023

Natália Veloso Bruna Aragão 2.mai.2024 (quinta-feira) – 18h44



O TSE (Tribunal Superior Eleitoral) recebeu nesta 5ª feira (2.mai.2024) os recursos do PL e da Federação Brasil da Esperança (PT, PV e PC do B) contra a decisão do TRE-PR (Tribunal Regional Eleitoral do Paraná) que absolveu o senador e ex-juiz da operação Lava Jato, Sergio Moro (União Brasil-PR).

O relator das ações será o ministro Floriano de Azevedo Marques, que também é responsável pela ação contra o senador Jorge Seif (PL-SC).

Os partidos apresentaram os recursos em 22 de abril. Tanto o PT, do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, quanto o PL, do ex-presidente Jair Bolsonaro, acusam Moro de abuso de poder econômico por iniciar uma campanha como pré-candidato à Presidência da República antes de se tornar candidato ao Senado pelo Paraná.

Os partidos pedem cassação e inelegibilidade do senador por 8 anos. Os suplentes, Luis Felipe Cunha e Ricardo Guerra, também são réus nas ações.

Em 9 de abril, o TRE-PR decidiu, por 5 votos a 2, rejeitar as duas ações apresentadas pelos partidos contra o senador. Apesar da vitória no Paraná, na Corte Eleitoral, o cenário é desfavorável para Moro, segundo especialistas consultados pelo Poder360.

Há comparações com o caso do ex-procurador da República e deputado federal cassado Deltan Dallagnol (Novo-PR), absolvido por unanimidade no TRE-PR, mas depois cassado, também por unanimidade, pelo TSE. O ex-congressista perdeu o mandato pela Lei da Ficha Limpa.