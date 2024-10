‘RED MAX’: revisão para Redação do Enem reúne estudantes da rede pública e privada na Unime Lauro de Freitas

Aulão gratuito apresenta dicas de Redação, conectadas com o melhor repertório da História, Geografia e Literatura

Estudantes das redes pública e privada que vão realizar as provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) neste ano têm um compromisso no dia 19 de outubro na Unime Lauro de Freitas. A universidade vai promover um aulão gratuito com os maiores nomes dos cursos preparatórios para concursos e vestibulares da Bahia.

Atenta ao peso cada vez maior que a nota da prova de Redação tem no exame, a Unime resolveu proporcionar um dia de revisão para tratar das questões mais delicadas desta avaliação e chamou de “RED MAX – Redação Máxima”.

Durante a manhã e a tarde, os estudantes de Salvador, Lauro de Freitas e outras cidades da região Metropolitana, divididos em duas turmas, vão ter acesso ao melhor conteúdo de Redação com o reforço das disciplinas que oferecem repertório para garantir uma boa escrita: História, Geografia e Literatura.

Para garantir o sucesso de mais uma iniciativa voltada ao público geral, a universidade convocou os professores Carol Silveira (Redação), Karina Alem (Redação) Hermes Barreto (História) José Carlos Bastos (Literatura) e Rogério Bartilotti (Geografia).

Coordenador pedagógico do evento, o professor Ricardo Carvalho destaca que o ambiente criado no aulão favorece a aprendizagem e a convivência entre educadores e concurseiros: “Em um clima descontraído, sem deixar de lado a seriedade do momento, os professores vão se revezar no palco, apresentando técnicas e discutindo os temas mais recorrentes nas provas do Enem, nos últimos anos”.

“É justamente a abordagem integrada das disciplinas que vai preparar os alunos para escreverem textos ainda mais complexos e críticos, respondendo às exigências dos exames que cada vez mais valorizam a capacidade de análise e reflexão sobre temas contemporâneos”, ressalta Ricardo Carvalho, que tem mais de 35 anos de experiência no campo da Educação.

Instituições e grupos de estudantes que desejem ir ao evento em ônibus fretado devem entrar em contato com a produtora do evento, Escritório do Pensamento (71) 98869-4614. O link para inscrições está disponível na bio do Instagram em @unime.lauro e @epensamento

Fotos: Divulgação/ Unime