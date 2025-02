Rede de Farmácias será investigada por suspeita de uso indevido dos dados de clientes

O órgão determinou que os clientes do Programa de benefícios de medicamentos da empresa tenham uma forma alternativa para verificar a identidade, além da biometria. A empresa também terá de facilitar o acesso dos clientes a informações sobre o tempo de armazenamento dos seus dados pessoais.

As redes de drogaria RD Saúde (Raia Drogasil) e a Febrafar (Federação Brasileira das Redes Associativistas e Independentes de Farmácias), será investigada pela ANPD (Autoridade Nacional de Proteção de Dados), por suspeita de infringir a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD). As informações são da IstoÉ.

Além dessas medidas, a rede de farmácias deverá apresentar à ANPD informações e documentos sobre como os dados pessoais são utilizados para criar perfis e como funciona o compartilhamento dos dados com a empresa de anúncios do mesmo grupo, a Rd Ads.

Segundo a IstoÉ, a RD Saúde afirmou em nota que suas práticas “estão em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados. Todas as informações são protegidas por um sistema seguro e a identificação pessoal é uma opção do cliente. A empresa permanece à disposição para os esclarecimentos que a agência considerar necessários.”