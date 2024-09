Rede TV! toma medida para transmitir debate após Datena agredir Marçal

Depois da cadeirada de José Luiz Datena em Pablo Marçal, durante o debate eleitoral da TV Cultura, que aconteceu na noite desse domingo (15/9), a Rede TV! tomou uma atitude diferente. A emissora decidiu prender os bancos e cadeiras dos convidados, a fim de evitar uma cena semelhante dos candidatos à Prefeitura de São Paulo.

“A segurança está reforçada desde o início por parte da RedeTV!”, disse Stephanie Freitas, superintendente de jornalismo.

Além dos itens, que ficarão presos no chão com três parafusos, cada concorrente ao cargo político terá um segurança dentro do estúdio. No entanto, de acordo com Freitas, a medida já havia sido tomada antes da agressão do ex-apresentador do Brasil Urgente, da Band, ao ex-coach.

A Rede TV ainda declarou que as regras acertadas entre os partidos são rigorosas, alegando que a segurança é uma prioridade desde o início das negociações.

O debate no canal presidido por Amilcare Dallevo Júnior acontece na próxima terça-feira (17/9), a partir das 10h20, em parceira com UOL. Será ainda transmitido pelo site do veículo e no canal do YouTube.

1 de 6

Datena arremessa cadeira em Marçal no debate da TV Cultura

Reprodução

2 de 6

O apresentador José Luiz Datena (PSDB) agrediu com uma cadeira o influenciador Pablo Marçal (PRTB)

Reprodução/TV Cultura

3 de 6

O vídeo também mostra os dois trocando ofensas, enquanto seguranças e assessores se movimentam no palco para afastá-los. É possível ouvir o apresentador do debate, Leão Serva, gritando “Chega!”

Reprodução/Instagram

4 de 6

Datena chama Marçal de “vagabundo” e diz que sua sogra morreu “depois dessa mentira”

Reprodução/Instagram

5 de 6

Na sequência, Marçal discute em pé com Datena, que ameaça jogar outra cadeira contra ele. Ricardo Nunes (MDB) e outros homens seguram a cadeira e impedem nova agressão

Reprodução/Instagram

6 de 6

Marçal chama Datena de “ditador” e continua discutindo com ele

Reprodução/Instagram

José Luiz Datena e Pablo Marçal confirmaram presença no bate-papo. Guilherme Boulos (PSOL), Ricardo Nunes (MDB), Tabata Amaral (PSB) e Marina Helena (Novo) também estarão presentes.