RedeTV! anuncia novas medidas para segurança dos candidatos em debate

1 de 1 Banqueta- Metrópoles – Foto: Reprodução-UOLSão Paulo — A RedeTV! anunciou nesta segunda-feira (16/9) que as cadeiras disponíveis para os candidatos serão fixadas no chão no debate entre os candidatos à Prefeitura de São Paulo a ser realizado na terça-feira (17/9). A decisão da emissora veio após José Luiz Datena (PSDB) ter agredido Pablo Marçal (PRTB) com uma cadeira durante o debate da TV Cultura no último domingo.

De acordo com a direção, as banquetas foram presas com três parafusos e a segurança será prioridade, sendo que cada um dos candidatos terá um segurança no estúdio.

Vão participar do evento previsto para começar às 10h20 Ricardo Nunes (MDB), Tabata Amaral (PSB), Guilherme Boulos (PSol), Marina Helena (Novo), além de Datena e Marçal, que estarão frente a frente pela primeira vez após o embate de domingo.

Nesta segunda, a polícia civil abriu um inquérito para investigar lesão corporal e injúria depois do ataque de Datena a Marçal.

A Secretaria da Segurança Pública (SSP) confirmou, via nota, que o caso foi registrado no 78° Distrito Policial (Jardins) após a confusão.

Já o advogado pessoal de José Luiz Datena, Eduardo Cesar Leite, afirmou à TV Globo que representará criminalmente contra Pablo Marçal por calúnia e difamação.

