RedeTV! parafusa bancos e reforça segurança em debate após “cadeirada”

A RedeTV! decidiu tomar uma medida drástica para evitar novas confusões entre os candidatos à Prefeitura de São Paulo no debate que a emissora promoverá nesta terça-feira (17/9) junto ao portal Uol.

A emissora irá parafusar no chão as cadeiras dos seis participantes do debate: Pablo Marçal (PRTB), José Luiz Datena (PSDB), Guilherme Boulos (PSol), Ricardo Nunes (MDB), Tabata Amaral (PSB) e Marina Helena (Novo)

A decisão, confirmada à coluna por uma fonte da RedeTV!, foi tomada pela emissora após Datena dar uma cadeirada em Pablo Marçal no debate da TV Cultura, na noite do domingo (15/9).

Pablo Marçal no hospital após ser agredido por José Luiz Datena em debate da TV Cultura

O apresentador José Luiz Datena (PSDB) agrediu com uma cadeira o influenciador Pablo Marçal (PRTB)

José Luiz Datena cercado de jornalistas após ser expulso de debate na TV Cultura

O candidato do PSDB à Prefeitura de São Paulo, José Luiz Datena, na Rua 25 de Março, na região central de São Paulo

Além de parafusar as cadeiras, a RedeTV! também decidiu reforçar a segurança dentro do estúdio, contratando mais seguranças. A emissora não quis divulgar o número de pessoas que atuarão na segurança.

Diferentemente do debate da TV Cultura, Datena e Marçal não estarão próximos um ao outro na RedeTV!. Os candidatos serão distribuídos na seguinte ordem: Boulos, Datena, Nunes, Tabata, Marina Helena e Marçal.

A cadeirada de Datena em Marçal Datena avançou para cima de candidato do PRTB durante o debate promovido pela TV Cultura, em São Paulo. A confusão começou após Marçal questionar quando o apresentador de TV iria abandonar a carreira política.

O ex-coach chamou Datena de “arregão”, e o tucano reagiu atirando a cadeira. Na sequência, o debate foi para o intervalo, que durou cerca de 10 minutos. Na volta, o mediador, Leão Serva, anunciou que Datena tinha sido expulso.