Reduto da esquerda? Bahia tem 15 das 19 prefeituras comandadas pelo PCdoB em todo o Brasil; veja a lista

O PCdoB da Bahia praticamente “carrega” o partido por todo o país. Das 19 prefeituras no qual o partido conseguiu eleger nomes para o Executivo municipal, 15 delas foram na Bahia, representando 78% dos prefeitos eleitos pela legenda.

Integrando uma federação com o PT e PV, o PCdoB elegeu 15 prefeitos no estado, sete vice-prefeitos e 173 vereadores. A base do governo Jerônimo Rodrigues e do Partido dos Trabalhadores na Bahia elegeu 309 municípios.

Na Federação, o PCdoB ficou com o segundo maior número de prefeitos, ficando a frente do PV, que teve quatro gestores eleitos no último pleito, porém, ficou atrás do PT. O Partido dos Trabalhadores, por sua vez, conquistou 49 prefeituras, número considerado baixo em relação aos concorrentes. Cidades como Amargosa, Esplanada, Jaguaquara e Pintadas foram algumas das conquistas pelos petistas. O partido ainda aposta em Camaçari, que ainda não foi contabilizada neste número por ir para o 2º turno com Caetano, ex-secretário estadual de Jerônimo.