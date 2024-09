Reduto de Nunes e Boulos, zona sul é a mais visitada pelas campanhas

São Paulo – A zona sul da capital paulista tem sido o principal destino dos candidatos à Prefeitura de São Paulo para suas agendas de rua. Em um mês de campanha oficial, completado nesta segunda-feira (16/9), a região, reduto político de Ricardo Nunes (MDB), Guilherme Boulos (PSol) e Tabata Amaral (PSB), concentra mais de 30% das romarias públicas promovidas pelas chapas em busca de votos.

Levantamento feito pelo Metrópoles identificou, até o momento, 191 agendas de rua feitas pelos cinco candidatos mais bem pontuados nas pesquisas: Nunes, Boulos, Pablo Marçal (PRTB), Tabata e José Luiz Datena (PSDB). Os eventos consideram caminhadas, carreatas, comícios e visitas a centros comerciais e instalações locais.

1 de 6

O candidato Guilherme Boulos (PSol) durante comício

Leandro Paiva/Divulgação Boulos

2 de 6

Ricardo Nunes (MDB), prefeito de SP, divulgando material de campanha

Campanha Ricardo Nunes

3 de 6

O influenciador Pablo Marçal (PRTB) em agenda de campanha

Reprodução

4 de 6

Candidato José Luiz Datena (PSDB) em campanha no Ipiranga, na zona sul de São Paulo

William Cardoso/Metrópoles

5 de 6

Tabata conversa com eleitora

Jessica Bernardo / Metrópoles

6 de 6

Marina Helena (Novo) promoveu um protesto na porta da TV Bandeirantes após ter sido excluída do 1º debate entre candidatos à Prefeitura de SP

Reprodução- Partido Novo

A zona sul recebeu, até esta segunda, 58 visitas. Em janeiro, o Metrópoles já havia publicado que a região seria um dos principais palcos da disputa de votos: sozinha, ela concentra mais de um terço dos 9,3 milhões de eleitores paulistanos (34%), segundo a Justiça Eleitoral.

Região mais populosa da cidade, a zona leste, que também concentra o maior eleitorado da capital (34%, sendo apenas 10 mil eleitores a mais do que na zona sul) recebeu 56 agendas de rua. Na sequência aparecem a zona norte (32), o centro (30) e a zona oeste (15).

Entre os candidatos, Boulos é quem mais promoveu eventos na zona sul: foram 30 agendas de um total de 75 feitas nas ruas da capital. Já o prefeito e candidato à reeleição, Ricardo Nunes, tem priorizado a zona norte, onde já cumpriu 17 de 53 agendas de rua.

Tabata e Marçal gastaram as solas dos sapatos na zona leste, onde a pessebista fez 9 agendas (de um total de 28), e o influenciador, seis (de 17 eventos). Datena, por sua vez, dividiu as atenções entre o centro e a zona sul, com 5 idas a cada região (de um total de 17 agendas).

Bairros mais visitados O Centro Histórico foi a área mais visitada pelas campanhas, com 11 eventos, sendo a única a receber agendas de todos os candidatos. A região é especialmente citada pelos candidatos por causa da violência e da Cracolândia.

Em seguida, aparece Cidade Tiradentes, no extremo leste da cidade, com 9 eventos. Lá, apenas Boulos, Tabata e Marçal cumpriram agendas de rua.

Itaquera, na zona leste, e Santana, na zona norte, também estão entre as áreas mais visitadas pelas campanhas de rua, com 7 eventos cada.

Embora tenha concentrado a maior parte das agendas de rua até aqui, a zona sul recebeu eventos de forma descentralizada nos bairros. O Campo Limpo, bairro onde vive Boulos, foi o mais visitado pelos candidatos, com 4 eventos de campanha.

Confira as visitas dos candidatos às regiões de SP: Guilherme Boulos (75 agendas de rua): 30 na zona sul, 28 na zona leste, 8 no centro, 7 na zona norte e 2 na zona oeste; Ricardo Nunes (53 agendas de rua): 17 na zona norte, 13 na zona sul, 11 na zona leste, 8 no centro e 4 na zona oeste; Tabata Amaral (28 agendas de rua): 9 na zona leste, 7 no centro, 6 na zona sul, 4 na zona norte e 2 na zona oeste; Pablo Marçal (17 agendas de rua): 6 na zona leste, 4 na zona sul, 3 na zona oeste, 2 no centro e 2 na zona norte; José Luiz Datena (17 agendas de rua): 5 no centro, 5 na zona sul, 3 na zona oeste, 2 na zona leste e 2 na zona norte.