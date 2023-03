Redutores eletrônicos de velocidade começam a funcionar na próxima quarta (15); entenda

(Foto: Reprodução)

A partir da próxima quarta-feira (15), os redutores eletrônicos de velocidade serão ativados para pleno funcionamento. Os equipamentos foram instalados em diferentes pontos da Avenida Presidente Getúlio Vargas: próximo à Unidade de Pronto Atendimento, no bairro Nova Teixeira; no cruzamento da Padaria Pão Gostoso, localizada no Centro; e no semáforo próximo ao antigo Bar do Sinal, no bairro Bela Vista.

Os locais de instalação dos redutores foram escolhidos tendo como critérios: locais de maior fluxo de veículos e pedestres, pontos de maior ocorrência de acidentes de trânsito, dentre outros. Segundo dados do Departamento de Trânsito da Secretaria de Segurança e Cidadania, apenas com a instalação dos redutores (iniciada em outubro do ano passado), houve uma redução em cerca de 90% do número de acidentes nesta área.

O objetivo da ação é promover melhorias no trânsito e trazer mais segurança para todos aqueles que utilizam as vias do município. Concomitantemente, a administração tem promovido ações de conscientização para que os condutores façam uma direção mais segura e defensiva — com a manutenção das estradas sendo realizada por serviços como a Operação Tapa-Buraco.

