Reeleita, Leila Pereira ficará no comando do Palmeiras até 2027

Reeleita presidente do Palmeiras neste domingo (24/11), a empresária Leila Pereira ficará no comando do clube paulista por mais três anos, até 2027. Este será o segundo triênio de Leila à frente do Alviverde. O resultado da assembleia mostra a diferença gritante dos votos entre os candidatos.

Segundo os dados divulgados pelo Palmeiras, a chapa campeã recebeu 2.295 votos, enquanto Savério Orlandi recebeu apenas 858 — uma vantagem de 1.437 votos. Além disso, 30 pessoas votaram em branco. A chapa de Leila tem como primeira vice Maria Teresa Bellangero. Paulo Buosi, Everaldo Coelho e Marcio Martin também fazem parte da campanha.

Leila Pereira está no Palmeiras desde 2015, como dona da Crefisa e da Faculdade das Américas (FAM). As empresas passaram a patrocinar o Verdão de forma exclusiva, e a parceria significou o maior acordo de clubes de futebol do Brasil por anos.