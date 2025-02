Reféns libertadas pelo Hamas recebem homenagem em Israel

Cinco soldados israelenses, que estiveram em cativeiro por 15 meses em Gaza, participaram nesta terça-feira (4) de uma cerimônia de homenagem no Hospital Beilinson, localizado em Petah Tikva. O evento contou com um concerto promovido pela Lu Yihi, uma organização voltada para a saúde mental. As militares foram capturadas durante o ataque do Hamas em 7 de outubro de 2023, que resultou na morte de 1.200 pessoas. As soldados estão programadas para receber alta do hospital na próxima quarta-feira (5) e decidiram voltar para suas residências após a recuperação.

A libertação delas faz parte de um acordo de cessar-fogo que permitiu a soltura de outros reféns. Desde o início desse acordo, 13 israelenses e cinco tailandeses foram libertados. Apesar das liberações, ainda há um número significativo de reféns em Gaza. Atualmente, 76 dos 251 sequestrados pelo Hamas em 7 de outubro continuam em cativeiro. Além disso, o exército israelense confirmou a presença dos corpos de pelo menos 34 pessoas que foram mortas durante os confrontos.

