Instalação de refletores de LED no Estação Cidadania (Foto: Marley Ribeiro)

A Prefeitura Municipal de Teixeira de Freitas, através do Departamento de Iluminação Pública da Secretaria de Infraestrutura, realizou a instalação de refletores de LED no Estação Cidadania, localizado no São Lourenço.

Eficiência, rendimento energético e longa durabilidade são algumas das vantagens proporcionadas pelos dispositivos. Agora, os esportistas de projetos realizados pela Secretaria de Esporte, como o Esporte Educacional, poderão contar com uma iluminação de qualidade que garanta a segurança e o conforto necessários.

Instalação de refletores de LED no Estação Cidadania (Fotos: Marley Ribeiro)

O post Refletores de LED são instalados no Estação Cidadania apareceu primeiro em Prefeitura de Teixeira de Freitas – Bahia.