Reforço de 35 bombeiros chega à Chapada Diamantina para combater incêndios

A Chapada Diamantina recebe neste sábado (4) um reforço de 35 bombeiros para intensificar o combate aos incêndios florestais que atingem a região. Com essa nova equipe, o número total de bombeiros atuando na região chega a 75 agentes militares atuando.

As chamas têm se alastrado por diversas localidades, como Piatã, Campos de São João, Morro do Camelo e Cercadinho. Para auxiliar no combate aos incêndios, o Corpo de Bombeiros Militar da Bahia (CBMBA) conta com o apoio do helicóptero do Grupamento Aéreo (GOA).

Além de dois aviões modelo Air Tractor, cedidos pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio). Brigadistas voluntários também estão atuando nas linhas de frente.

A chegada desse reforço é fundamental para conter as chamas e evitar que o fogo se propague para outras áreas da Chapada Diamantina, um dos principais destinos turísticos da Bahia. As autoridades alertam para a importância de evitar qualquer tipo de queimada neste período de seca e reforçam a necessidade de colaboração da população para prevenir novos incêndios.