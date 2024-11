Reforma administrativa: Alice diz que PCdoB não vai “pedir nova pasta” se Jerônimo mantiver sigla no controle da Setre

Uma das principais lideranças do PCdoB na Bahia, a deputada federal Alice Portugal indicou que o partido está satisfeito com a participação que tem no governo de Jerônimo Rodrigues (PT).

Com a iminência de uma reforma administrativa no secretariado estadual, a parlamentar disse ao Bahia Notícias que a legenda não vai pedir novas pastas, desde que o governador mantenha os espaços que o PCdoB já possui.

“A nossa expectativa é sempre ter uma participação mais significativa. Mas uma coisa que nos dá muita satisfação, o PCdoB, na Setre garantiu uma política de economia solidária pioneira no Brasil. Tem garantido uma política de esporte na Sudesb, com Vicente Lima Neto, uma política de esporte absolutamente participativa, com as federações participando, com o esporte sendo considerado instrumento de inclusão social”, afirmou na manhã desta quinta-feira (7).

“Com esporte por toda parte, com restauração de quadras, construção de estádios. Então a nossa contribuição tem sido muito boa na gestão, ou seja, não sabemos só falar e debater, sabemos também realizar a favor do governador Jerônimo da Bahia. Não vamos pedir nova pasta se o governador nos mantiver onde estamos. Vamos incentivar, melhorar cada vez mais a nossa atuação”, finalizou.