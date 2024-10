Região Centro-Sul terá acumulado de chuva para esta semana

De acordo com a Paula Nobre da Jovem Pan, a previsão do tempo para esta semana no Brasil destaca a continuidade de uma intensa onda de calor em várias regiões, com um foco especial no sul do país, onde se espera um volume significativo de chuvas. A região sul pode registrar até 150 mm de chuva até sexta-feira, enquanto o sudeste deve acumular até 60 mm. No centro-oeste, as chuvas variam entre 25 e 40 mm, afetando principalmente áreas de Mato Grosso, enquanto Brasília e Goiânia permanecem sem precipitações. No Rio Grande do Sul, a previsão é de chuvas fortes, especialmente durante a noite, devido à aproximação de áreas de instabilidade. A temperatura na região tende a ser mais amena, com nebulosidade entre o Paraná e o sul de São Paulo, além do leste de Santa Catarina.

Em São Paulo, a temperatura máxima deve atingir 26 °C, sem previsão de chuva, e a umidade relativa do ar pode cair abaixo de 30%. Goiânia, Distrito Federal, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais e Espírito Santo também não devem registrar chuvas, mantendo o clima seco. Nos últimos dias, várias regiões têm registrado recordes de temperatura, com máximas ultrapassando os 40 °C. Em Cuiabá, a temperatura máxima prevista para hoje é de 42 °C, com a cidade já amanhecendo a 28 °C. Curitiba deve ter uma máxima de 20 °C, enquanto Vitória, sem previsão de chuva, deve alcançar 25°C.

Publicado por Luisa Cardoso