Região da Costa do Descobrimento elege apenas homens para prefeituras

Os oito municípios da Costa do Descobrimento só elegeram homens para as prefeituras nas eleições do último domingo (6). Mesmo com maioria do eleitorado feminino, nenhuma mulher foi eleita para cargos do Executivo municipal na região. Vale destacar que em apenas três cidades havia mulheres concorrendo à prefeitura.

Segundo o Radar News, parceiro do Bahia Notícias, foram os casos de Porto Seguro, que teve Cláudia Oliveira (PSD) e Gabriela Borges (Psol); Eunápolis, com Marta da Conceição (Novo); e em Itapebi, com Norma Queiroz (MDB). Nenhuma delas obteve êxito.

Ainda segundo o site, o cenário reflete a situação da Bahia, que elegeu apenas 60 mulheres nos 417 municípios.