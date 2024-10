Região Sudeste terá chuva e ventos fortes a partir de sexta

A previsão do tempo para esta quarta-feira(16) indica a continuidade das chuvas em grande parte das regiões Centro-Oeste, Sudeste e Sul do Brasil. De acordo com a Paula Nobre da Jovem Pan, a preocupação maior está voltada para o final de semana, quando um conjunto de sistemas meteorológicos deve atuar na região Sudeste. Durante a primavera, é comum a passagem de diversos sistemas, como massas de ar frio, frentes frias e cavados, que geram instabilidades. Além disso, os oceanos mais aquecidos contribuem para a evaporação e consequente aumento das chuvas. A partir de sexta-feira, uma baixa pressão no Paraguai ganhará força, seguida por uma nova frente fria no sábado e um cavado meteorológico no domingo. Esses fenômenos resultarão em chuvas fortes e ventos intensos entre sexta e domingo. No entanto, não há previsão de ciclones para este período.

Para esta quarta-feira (16), áreas de instabilidade continuam a atuar sobre o Centro-Oeste, provocando chuvas em Goiás e Brasília. Na capital paulista, são esperados temporais típicos da primavera, assim como no oeste de Minas Gerais, Rio de Janeiro, região dos Lagos e leste do Paraná. As temperaturas devem permanecer elevadas, com a capital paulista registrando até 28 °C e possibilidade de pancadas de chuva à tarde. Em Porto Alegre, a máxima será de 25 °C, enquanto Brasília terá tempo mais fechado e máxima de 26 °C. Vitória, no Espírito Santo, terá máxima de 28 °C, com bastante nebulosidade.

