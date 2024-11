Regina Serafim lança o novo single “Um de Nós”

A cantora e compositora Regina Serafim, natural de Rio do Sul, Santa Catarina, lança sua nova música “Um de Nós”, uma reinterpretação cheia de sensibilidade da clássica “One of Us”.

Com uma mensagem profunda e instigante, a canção convida o público a refletir sobre a proximidade do divino em nosso cotidiano, propondo uma conexão entre a espiritualidade e a vida comum, sem buscar respostas definitivas, mas abrindo espaço para o diálogo e a introspecção.

A trajetória de “Um de Nós” na vida de Regina começou em 2021, no auge da pandemia, quando ela gravou um cover em português a pedido de um seguidor. O vídeo rapidamente se tornou o mais assistido de seu canal no YouTube. No entanto, foi apenas no início de 2024 que a cantora sentiu que essa música tinha um papel ainda mais importante em sua carreira, marcando sua ascensão com mais de 1 milhão de visualizações no TikTok.

“Essa música tem uma mensagem forte e seria um desperdício deixá-la no esquecimento”, diz Regina, destacando o impacto da canção em sua vida e na de seu público. Ela revela que decidiu gravá-la por sentir que a canção falava diretamente com ela, ressoando tanto em sua história pessoal quanto em sua jornada artística.

Com uma voz expressiva e um repertório que atravessa múltiplos gêneros, Regina Serafim já conquistou o coração de muitos com sua versatilidade e sensibilidade musical. Dona de uma formação robusta que inclui estudos de canto lírico e belting, além de piano e teoria musical, Regina traz em sua obra uma fusão de influências que vão do gospel ao pop, refletindo sua conexão com a música desde a infância.

“Não é só pelo prazer que ela me causa. Me emociona saber que a minha música em algum momento, seja em que lugar for, já tocou o coração de alguém”, afirma a cantora, cuja paixão pela arte segue pulsante desde os primeiros passos como artista.

“Um de Nós” chega ao público como uma obra de reflexão e inspiração, reafirmando Regina Serafim como uma das vozes mais autênticas e emocionantes da nova geração da música brasileira. A canção já está disponível nas plataformas digitais e promete marcar profundamente aqueles que buscam significado em cada nota.

Ouça: