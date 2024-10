Regina Volpato esclarece relação com os colegas após deixar o SBT

Nesta terça-feira (8/10) a coluna Fábia Oliveira bateu um papo exclusivo com Regina Volpato, que anunciou a saída do SBT na última sexta-feira (4/10). Em meio a rumores de uma briga, a apresentadora do Chega Mais esclareceu como era a convivência com Paulo Mathias e Michelle Barros, com quem dividia a atração.

“[Não existe] nenhuma rusga. Nem com os apresentadores, nem com a produção, nem com a direção, nem com o artístico, com o comercial… Com ninguém. O ambiente [do programa] é muito gostoso”, disse.

Volpato continuou: “Tanto que, quando eu conversei com eles no mês passado, eles falaram: ‘Até quando você pode vir?’. Eu falei: ‘Até quando vocês quiserem’. Eu venho trabalhar feliz, eu venho trabalhar animada, com disposição. Saio feliz, saio animada. Eu me divirto, aprendo, o ambiente é bom, o ambiente é ótimo”.

A comunicadora fez questão de detalhar a amizade que manteve com os dois. “É tranquilo, é divertido. Existe uma parceria, um coleguismo ali”, ressaltou.

Sobre até quando vai ficar no canal dos Abravanel, Regina cravou a data do seu último dia: “Então, eu vou trabalhar até o dia 9 de dezembro porque a emissora determinou. Porque eu não teria urgência nenhuma, sabe? ‘Não aguento mais ir, está insustentável’, não é nada disso”.

Além de elogiar Paulo e Michelle, Regina Volpato demonstrou gratidão ao SBT. “É uma emissora que permite o diálogo, a conversa. Em nenhum momento a gente falou de pedido de demissão. Assim, a gente falou do meu desligamento do Chega Mais e tal, mas pra eles foi um fato novo, porque, de verdade, não tem nenhum sermão mesmo”, revelou.

Volpato afirmou estar muito orgulhosa da sua trajetória pelo Chega Mais, principalmente pelo programa ser uma novidade no SBT: “Eu acho que pra menos de um ano, o trabalho foi muito bem-feito, a minha sensação de missão cumprida é plena. Estou muito tranquila, acho que a gente deu um passo muito importante na grade da emissora”.

Regina Volpato reforçou que a filha, que mora na Eslovênia, foi um dos fatores para a decisão em deixar a emissora, mas que não pretende se mudar para a Europa. Outro motivo foi a liberdade para investir em novos projetos, que já estão até encaminhados, como retornar para o seu canal do YouTube e até produzir conteúdo fora do país.

A artista finalizou engrandecendo o tempo em que ficou na empresa de Silvio Santos. “Agora, curioso, porque quando a gente escuta que o SBT é uma emissora feliz, é. É um choro aqui, tem ali a preocupação. Pelo menos, no que tange a mim, fazer com que tudo saísse da melhor maneira possível”, finalizou.