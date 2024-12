Regina Volpato fala sobre saída do SBT e opções para Casos de Família

Regina Volpato conversou com exclusividade com a coluna e falou sobre os rumos de sua carreira, sua saída do SBT e a passagem marcante pelo Casos de Família. Além disso, a apresentadora comentou as escolhas da emissora em testar Cariúcha, Jojo Todynho e até Pablo Marçal para assumirem o novo Casos de Família.

Após encerrar o projeto Chega Mais, ela adiantou que seguirá ativa nas redes sociais. “O que eu posso adiantar é que vou continuar muito ativa em todas as redes. Estou muito realizada e achando um jeito de me comunicar com as pessoas de forma direta e franca, como sempre fiz. Quem me acompanha sabe que sou muito simples no meu jeito e muito transparente. O que acontecer aqui, acontece no meu dia a dia”, disse Volpato.

Sobre sua saída do SBT, Regina explicou que a decisão foi motivada por questões pessoais e pela relação com sua filha:

“Eu quero e preciso ter mais mobilidade, ter mais liberdade, inclusive para ficar com a minha filha, na hora que eu quiser e na hora que ela puder. Ela é uma mulher independente, muito realizada, e eu quero estar disponível para estar ao lado dela, quando ela quiser”, entregou a apresentadora.

Quando questionada sobre rumores de uma negociação com a Globo antes de sua ida ao SBT, Regina foi direta: “Não, nunca falaram comigo sobre isso”.

A apresentadora também compartilhou sua emoção ao visitar a quadra do Salgueiro, mas negou ter recebido um convite da escola para desfilar em 2025:

“Não, o Salgueiro não fez convite nenhum. Eu amo o Salgueiro, aliás, eu amo carnaval. É onde sinto uma vibração muito diferente. Eu me emocionei muito com a recepção, com as pessoas, com os amigos que revi, como o Wilsinho, o Igor Sorriso e a Flávia Alessandra. Não sei o que aconteceu, mas me emocionei muito”, disparou.

Sobre o Casos de Família, Regina falou com carinho do programa que marcou sua trajetória: “Casos de Família mudou a minha vida. Ele foi muito importante para mim, mesmo. Eu olho com muito carinho para esse período, para o que o programa me trouxe e representa. Falar dele me traz uma emoção muito grande, gratidão e memórias positivas”, falou.

Regina também elogiou seus ex-colegas Paulo Mathias e Michelle Barros: “Foi um máximo encontrá-los durante todo esse ano. Começar meus dias com eles foi maravilhoso. Tenho muito carinho por ambos, e foi uma troca muito positiva”.

Já a respeito dos testes para o novo Casos de Família, onde participaram Cariúcha, Jojo Todynho e Pablo Marçal, Regina Volpato não quis se prolongar. “Olha, eu não sabia dessas escolhas, mas o SBT sabe o que faz”, pontuou.

Sobre seu futuro, a apresentadora ressaltou o papel das redes sociais em sua vida atual:

“A minha vida hoje já é nas redes sociais, com marcas que admiro e respeito. Sempre fui criteriosa na minha carreira e não seria diferente nas redes, porque estou falando com pessoas que me seguem e gostam de mim. As marcas que estão comigo fazem parte da minha vida e da minha admiração.”

Quanto a um possível retorno à TV, Regina Volpato não descarta oportunidades: “Eu não preciso de descanso porque não estou cansada. Estou aberta para o que a vida oferecer, como sempre estive. Pode ser um projeto na TV ou algo diferente. O que posso dizer é que estou muito aberta ao que a vida me trouxer, enquanto sigo focada no meu projeto atual, bem conduzido com as marcas e pessoas que admiram meu trabalho”, disse ela.