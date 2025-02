Regra do Contato Zero: Por que ela realmente funciona para passar para uma nova fase?

Não há como evitar: separações são difíceis. Quer você esteja com alguém há seis meses ou seis anos, é muito difícil desassociar sua vida da que você tinha com outra pessoa; inevitavelmente traz à tona um vasto leque de emoções difíceis. Bem, existem muitas teorias por aí sobre qual é a melhor maneira de sair de um relacionamento e, em grande medida, isso depende do indivíduo. Para muitas pessoas, entretanto, seguir a regra do contato Regra Zero é um ótima forma para começar.

Curioso? Confira esta galeria para saber mais.