Rei Charles faz homenagem discreta no aniversário de morte da rainha

No dia 8 de setembro de 2022, o Palácio de Buckingham anunciou a morte da rainha Elizabeth II, marcando a ascensão de seu primogênito, Charles, ao trono. Neste domingo (8/9), dois anos após a partida da matriarca, o rei Charles fez questão de comparecer à igreja Crathie Kirk, localizada em Royal Deeside, perto de Balmoral, para prestar seu tributo.

De acordo com o site Vanity Fair, o rei e a rainha Camilla chegaram à capela por volta das 11h25. O momento de reflexão foi descrito por assessores do palácio como “privado e solene”, enquanto o monarca e sua esposa homenageavam a matriarca da família real.

Morte da rainha Elizabeth II

Com a morte do pai, o rei George VI, Elizabeth voltou às pressas do Quênia para o funeral do patriarca. A mais velha das duas únicas herdeiras do trono, Elizabeth assumiu a coroa com 25 anos

PA Images via Getty Images

Coroada em 1953, tornou-se rainha reinante de sete países independentes dos Reinos da Comunidade de Nações: Reino Unido, Canadá, Austrália, Nova Zelândia, África do Sul, Paquistão e Ceilão

The Print Collector/Getty Images

Já casada com Filipe Mountbatten, príncipe na Grécia e Dinamarca, ficou ao lado dele por 73 anos, até a morte do marido, em 2021

@theroyalfamily/Reprodução/Instagram

Juntos, tiveram quatro filhos: Carlos, Príncipe de Gales; Ana, Princesa Real; o príncipe André, Duque de Iorque; e o príncipe Eduardo, Conde de Wessex. Na imagem, o príncipe Charles aparece no fundo do carro com sua mãe e irmã, princesa Anne, em 1953

Hulton-Deutsch Collection/CORBIS/Corbis via Getty Images)

Na famosa sacada do Palácio de Buckingham, a soberana apresentou todos os sucessores ao trono. Na imagem, apresenta o caçula, o príncipe Edward

Evening Standard/Hulton Archive/Getty Images

No clique, à frente, William, Charles, rainha Elizabeth, príncipe Philip, Camilla Parker e William

Tim Graham/Getty Images

A rainha nasceu em 1926. O seu reinado começou em 1952

Getty Images

Charles é o herdeiro do trono britânico

Paul Edwards – WPA Pool/Getty Images

Na ordem, os herdeiros do trono britânico após Elizabeth são Charles, William e George, respectivamente

@theroyalfamily/Reprodução/Instagram

Meghan Markle de noiva. Ao fundo, a rainha e o príncipe Philip

Getty Images

A rainha Elizabeth II com os dois sucessores ao trono e as respectivas esposas

Dominic Lipinski-WPA Pool/Getty Images

Rainha Elizabeth e o marido, príncipe Phillip, falecido em abril de 2021

Getty Images

Rainha na abertura do Parlamento, em 2021

Richard Pohle – WPA Pool/Getty Images

Em entrevista ao portal, Ingrid Seward, autora do livro My Mother and I, que detalha o relacionamento entre Charles e sua mãe, reflete sobre a decisão do casal de ir para Balmoral para levar seus votos e preces.

“O rei estar na Escócia, o país que sua mãe tanto amava, e onde ela morreu, no aniversário de sua morte, é muito apropriado. A transição da rainha Elizabeth para o rei Charles foi perfeita. Embora muitos achassem que Charles era velho demais para o cargo, sua maturidade provou ser o que a monarquia precisava em tempos de turbulência”, comentou.

Coroação do rei Charles III

Justin Trudeau, primeiro-ministro do Canadá, e Sophie Grégoire Trudeau

Jeff J Mitchell/Getty Images

Primeiro-ministro da Inglaterra, Rishi Sunak,e Akshata Murthy

Jeff J Mitchell/Getty Images

Arcebispo de Canterbury, Justin Welby

Andrew Milligan – WPA Pool/Getty Images

Cerimônia de coroação do rei Charles

Kirsty Wigglesworth – WPA Pool/Getty Images

Charles e Camilla saem do Palácio de Buckingham em direção à Abadia de Westminster

Samir Hussein/WireImage

A primeira-dama do Brasil, Janja, na coroação do rei Charles III

O presidente Lula com o presidente da França, Emmanuel Macron

Reprodução/BBC

A cantora Katy Perry e o editor-chefe da Vogue Britânica, Edward Enninful

Lionel Richie na Abadia Westminster Abbey

Gareth Cattermole/Getty Images

Rei Felipe VI a Spain e rainha Letizia da Spain acompanhados do rei Philippe da Bélgica e a rainha Mathilde da Bélgica

Jeff J Mitchell/Getty Images

Rei Charles III e rainha Camilla a caminho da Abadia de Westminster

Dan Kitwood/Getty Images

Desafios do reinado do Rei Charles III Desde que assumiu o trono, Charles enfrentou desafios inesperados. Apenas 18 meses após sua coroação, o rei foi diagnosticado com câncer, uma notícia que abalou a família real e seus súditos. Em março deste ano, o palácio divulgou outra notícia difícil, dessa vez associadas a princesa Kate, esposa do príncipe William. Depois de uma grande cirurgia abdominal em janeiro, ela também foi diagnosticada com câncer.

Apesar das adversidades, fontes do palácio revelam que o reinado de Charles tem sido marcado por estabilidade. “A falecida rainha era quase intocável, mas isso nunca funcionaria para o rei. Tanto ele quanto a rainha Camilla são muito humanos, e essa proximidade tem ressoado com o povo”, disse um insider.

Camilla Parker Bowles, duquesa de Cornualha e futura rainha consorte

Antes de se tonar rainha, Camilla era duquesa de Cornualha

Chris Jackson – Pool/Getty Images

Camilla é casada com Charles

Jacob King-WPA Pool/Getty Images

Recentemente, Charles e Camilla visitaram a Jordânia

Jordan Pix/Getty Images

Segunda mulher do príncipe Charles, Camilla soma polêmicas

WPA Pool/Getty Images

Camilla Parker e Kate Middleton assumiram maior protagonismo real nos últimos meses

Julian Parker/UK Press via Getty Images

Dominic Lipinski-WPA Pool/Getty Images

Ao se casar, Camilla recebeu o título de duquesa de Cornualha

Arthur Edwards – Pool/Getty Images

A especialista em realeza Ingrid Seward compartilha dessa opinião, destacando que o diagnóstico de câncer tanto do rei quanto da princesa de Gales criou uma conexão mais íntima com o público. “Agora, mais do que nunca, a monarquia parece estar em sintonia com seu povo. Eles só precisam continuar assim”.

Férias em Balmoral Rei Charles III e a rainha Camilla foram vistos em clima descontraído, sorrindo e interagindo com os participantes do Braemar Games O rei Charles III e a rainha Camilla já estão em Balmoral há seis semanas. De acordo com a BBC, o casal está desfrutando de momentos de descanso, tendo participado, inclusive, do Braemar Games, um evento anual realizado desde 1832, a poucos quilômetros da residência de verão da família real.

Durante o evento, que inclui competições tradicionais como cabo de guerra e lançamento de cabo, o rei e a rainha foram vistos em clima descontraído, sorrindo e interagindo com os participantes.

