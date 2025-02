Rei Charles III posta vídeo com mensagem sobre o Dia Mundial do Câncer um ano após diagnóstico

O rei Charles III, de 76 anos, utilizou suas redes sociais para marcar o Dia Mundial do Câncer, um momento significativo, já que ele completou um ano desde que recebeu o diagnóstico de um tumor na próstata. A mensagem foi compartilhada na terça-feira (4), e trouxe à tona a importância da conscientização sobre a doença. Em um vídeo publicado pela família real britânica, o monarca enfatizou a relevância de recursos e grupos de pesquisa dedicados ao combate ao câncer. Ele expressou solidariedade a todos que enfrentam essa condição, além de reconhecer o trabalho árduo de médicos, enfermeiros, instituições de caridade e familiares que oferecem suporte aos pacientes.

O diagnóstico de Charles III foi revelado no dia 5 de fevereiro de 2024, quando foi informado que ele estava em tratamento para o tumor. Desde então, o rei tem se mostrado ativo em promover a conscientização sobre a doença e a importância do apoio à pesquisa e ao tratamento. A mensagem do rei não apenas destaca sua experiência pessoal, mas também serve como um lembrete da luta contínua contra o câncer, que afeta milhões de pessoas em todo o mundo.

