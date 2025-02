Rei Charles posta mensagem no Dia Mundial do Câncer 1 ano após diagnóstico

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) – Rei Charles III, 76, postou uma mensagem no Dia Mundial do Câncer um ano após ser diagnosticado com um tumor na próstata.

Nesta terça-feira (4), o Rei Charles III compartilhou um vídeo nas redes sociais oficiais da família real britânica. A mensagem falava sobre o Dia Mundial do Câncer.

O monarca destacou recursos contra a doença e grupos de pesquisa que eles apoiam como patronos. “Neste Dia Mundial do Câncer, enviamos amor a todos aqueles que estão passando por um diagnóstico de câncer – bem como aos incríveis médicos, enfermeiros, instituições de caridade e famílias que trabalham incansavelmente para apoiá-los”, disse ele no vídeo.

As palavras do rei no Dia Mundial do Câncer acontecem um ano depois de o Palácio de Buckingham anunciar o seu diagnóstico. Em 5 de fevereiro de 2024, foi compartilhado que Re Charles III estava em tratamento para um tumor na próstata.