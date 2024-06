Reinauguração da Câmara de Vereadores de Itamaraju, estreia Nova era de Progresso e Inclusão

Num evento solene, vereadores, amigos e familiares de pessoas com ações relevantes ao povo itamarajuense, estiveram reunidos na Câmara Legislativa nesta terça-feira, 4 de junho, para celebrar um marco significativo na história, com a reinauguração da Câmara de Vereadores, sob a liderança inspiradora da presidente Joseni Alves, popularmente conhecida como “Ny”. O evento, que contou com a presença de autoridades locais e da comunidade, simboliza um novo capítulo de transparência e eficiência no legislativo municipal.

Durante a cerimônia, Joseni Alves destacou a importância de um espaço renovado e funcional para a condução dos trabalhos legislativos e para o fortalecimento da relação entre a câmara e os cidadãos itamarajuenses.

“Este novo espaço é mais que uma obra física; é um símbolo do nosso compromisso com a população de Itamaraju. Queremos uma câmara aberta, acessível e verdadeiramente representativa”, afirmou Ny, recebendo aplausos calorosos.

A solenidade também foi marcada pela entrega de honrarias a novos cidadãos itamarajuenses, em reconhecimento às suas valiosas contribuições para a comunidade. Os homenageados expressaram orgulho e gratidão, reforçando seu compromisso com o desenvolvimento de Itamaraju. “Ser reconhecido pela minha cidade é uma honra imensa e um incentivo para continuar trabalhando pelo bem comum”, declarou um dos agraciados.

A revitalização da Câmara de Vereadores e a celebração dos novos cidadãos representam uma nova era para Itamaraju, caracterizada por governança participativa e inclusiva. Sob a liderança de Joseni Alves, projetos e ações do parlamento tem tomando nova visibilidade, demonstrando o respeito a população rumo a um futuro próspero e justo para todos.