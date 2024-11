Reitor da UFBA faz revelação sobre repasse de recursos para instituição: “Não há contingenciamento”

O Reitor da Universidade Federal da Bahia (UFBA), Paulo Miguez, revelou não existir contingenciamento de recursos para a instituição, em entrevista concedida na abertura do Seminário Cultura e Mudança do Clima, no Centro de Convenções, em Salvador, na manhã desta segunda-feira (4).

“Não há contingenciamento. O que houve foi uma mudança nas datas de programação de ordem orçamentária. O dinheiro existe, mas não pode ser operacionalizado, pois existem questões regulatórias envolvendo datas e outras demandas neste sentido”, afirmou o Reitor.