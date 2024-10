Rejeitado, Marçal nega apoio a Nunes e prevê Boulos prefeito

São Paulo — O influenciador Pablo Marçal (PRTB), candidato derrotado na disputa pela prefeitura da capital, disse, na noite desta terça-feira (8/10), que Guilherme Boulos (PSol) deve ser eleito no segundo turno, derrotando o atual prefeito, Ricardo Nunes (MDB). Em entrevista coletiva, Marçal disse que não vai apoiar o emedebista.

No domingo (6/10), horas após o resultado do primeiro turno, Marçal havia sinalizado apoio a Nunes, desde que o prefeito se comprometesse a adotar algumas de suas bandeiras. No dia seguinte, o emedebista rejeitou o apoio do adversário derrotado.

Rejeitado, Marçal mudou o discurso e disse que só apoiaria Nunes caso houvesse retratações públicas do prefeito, do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL), do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) e do pastor Silas Malafaia.

“O Boulos na minha visão, antes de entrar na eleição, venceria essa disputa. Agora eu tenho certeza que ele vence. Ele sabe sinalizar para o povo, e o Ricardo não sabe. O Boulos e o Lula têm a língua do povo, os outros estão só brigando. O Malafaia está tão descontrolado que hoje chamou o Bolsonaro de covarde”, disse Marçal antes de uma palestra em Alphaville, em Barueri.

“Mais de 45% dos meus votos são de pessoas que não são de direita. Vocês não sabem ler as urnas. Existem seis regiões que eu conquistei com afinco onde o Lula ganhou disparado em 2022. Não tem nada a ver com direita”, acrescentou.

O candidato derrotado afirmou que, para apoiar Nunes, seria necessário um “milagre”, o que, segundo ele, seria impossível em razão da “arrogância” dos aliados do prefeito.

“Ontem o Valdemar Costa Neto falou que não precisa da minha ajuda. O Ricardo também disse que não precisa da minha ajuda e que eu não vou subir de jeito nenhum no palanque dele. O Malafaia me chama de demônio, de tudo. Aqui está minha resposta em relação ao segundo turno: não vou apoiar Ricardo Nunes. Pela arrogância deles”, disse.

“Caso um milagre desse acontecer, vou deixar aqui a condição do milagre: Bolsonaro vai ter que se retratar das loucuras que falou a meu respeito. O ‘goiabinha’, o governador Tarcísio, falou 25 minutos no telefone com meu braço direito na política, falando que a gente tem que se unir. Tem que se unir ‘o escambau’. Você tem que se retratar de tudo o que você falou. Falou que eu deveria ser preso, você tem que me respeitar. Sobre Ricardo, vai ter que usar programa de televisão para desmentir o que falou sobre meu envolvimento com PCC”, acrescentou o candidato.

2026

Pablo Marçal voltou a dizer que pretende concorrer à Presidência da República ou ao governo de São Paulo em 2026. O influenciador afirmou que o governador Tarcísio de Freitas não vai conseguir se eleger para o Palácio do Planalto nas próximas eleições.

“Tarcísio, do fundo do meu coração, você não vai ser presidente do Brasil. Você atrapalhou o projeto que eu entrei para tirar o Boulos, para tirar a esquerda de São Paulo. Agora você vai amargar e ninguém vai te perdoar. Traição na política é a coisa mais absurda que existe. Você traiu o povo paulistano”, afirmou Marçal.

O influenciador disse que pretende continuar no PRTB para 2026.