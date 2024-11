Relacionamento do Brasil com os EUA terá mudanças após vitória de Trump?

O presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, anunciou que não estará presente na cerimônia de posse de Donald Trump como presidente dos Estados Unidos. Em uma entrevista concedida à CNN Internacional, Lula enfatizou seu desejo de manter uma relação civilizada e democrática com Trump, mesmo após ter manifestado apoio à candidatura adversária de Kamala Harris. O líder brasileiro destacou a importância de colocar os interesses nacionais acima das divergências políticas pessoais, sublinhando suas experiências diplomáticas com ex-presidentes norte-americanos, como Barack Obama, Joe Biden e George W. Bush, para garantir a continuidade das relações bilaterais.

A decisão de Lula de não comparecer à posse de Trump não é inesperada, considerando que é uma tradição nos Estados Unidos não convidar chefes de Estado para tais eventos. O Brasil será representado pelo embaixador em Washington, assegurando que a diplomacia entre os dois países continue a fluir. Durante a campanha eleitoral, Lula havia criticado Trump, mas agora busca superar as tensões e concentrar-se na diplomacia, especialmente em setores estratégicos como o agronegócio. A relação entre Brasil e Estados Unidos é vista como crucial, e o Itamaraty desempenhará um papel vital na manutenção desses laços, independentemente das diferenças políticas.

WhatsApp Outro ponto de atenção é a política de imigração de Trump, que inclui medidas como o fechamento de fronteiras e deportações, podendo ter um impacto direto no Brasil. O governo brasileiro precisará se preparar para receber cidadãos que retornem ao país, uma vez que a questão foi um tema central na campanha de Trump. Essa política pode afetar a economia brasileira, especialmente em termos de inflação e mercado de trabalho, exigindo uma resposta estratégica do governo para mitigar possíveis efeitos negativos.

*Com informações de André Anelli

*Reportagem produzida com auxílio de IA