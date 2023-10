Relator da minirreforma eleitoral explica pressa do Senado para votar projeto: ‘Prazo ficou muito curto’

Em entrevista ao Jornal da Manhã, da Jovem Pan News, senador Marcelo Castro disse que ‘há muitas reformas sendo feitas’ e defende maior dedicação da Casa

Reprodução/Jovem Pan News

Senador Marcelo Castro durante entrevista ao Jornal da Manhã, da Jovem Pan News



O relator da minirreforma eleitoral no Senado, Marcelo Castro (MDB-PI), afirmou na manhã desta terça-feira, 3, que o prazo para votação da proposta “ficou muito curto”. Em entrevista ao Jornal da Manhã, da Jovem Pan News, o senador disse que “são muitas reformas sendo feitas” e que, por isso, “não terá mais tempo” para votação. Após ser aprovada na Câmara dos Deputados no início de setembro, a minirreforma eleitoral segue em discussão no Senado Federal. Para ter validade nas eleições municipais de 2024, as duas propostas que compõem a minirreforma precisam ser aprovadas no Congresso Nacional e, na sequência, ser sancionadas pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) até esta sexta-feira, 6. “Nós não teremos mais tempo para votá-las para valer para a próxima eleição. O prazo ficou muito curto. São muitas reformas que estão sendo feitas. Só no Código Eleitoral são 898 artigos. Tem também a PEC da Anistia que traz reserva para mulheres. Então chegamos a conclusão que não teríamos tempo para aprovar tudo isso, voltar para a Câmara e ir para sanção presidencial”, explicou Marcelo Castro. “O senado então preferiu se dedicar com mais profundidade e esmero para fazer uma reforma mais profunda e talvez acrescentando coisas mais importantes da reforma eleitoral. Mas como tem que ser aprovada um antes para valer para a próxima eleição, ela só servirá para 2026”, acrescentou.

Confira a íntegra da entrevista com o senador Marcelo Castro (MDB-PI):