Relator retira taxação sobre importações de até US$ 50 de projeto que cria o Mover

‘Taxação das blusinhas’ foi incluída de última hora no PL sobre programa de incentivo à indústria automobilística; para o senador Rodrigo Cunha, temas devem ser discutidos separadamente

Edilson Rodrigues/Agência Senado

O senador Rodrigo Cunha, do Podemos, é o relator do projeto que cria o Mover



O senador Rodrigo Cunha (Podemos-AL) anunciou que irá retirar do projeto de lei que cria o programa nacional de Mobilidade Verde e Inovação, o Mover, a parte que estabelece a taxação de importações de até US$ 50 em 20%. Segundo o parlamentar, a cobrança do imposto não tem relação com a proposta em questão e deve ser discutida separadamente. Durante a tramitação do projeto na Câmara dos Deputados, foi incluído um artigo que tornava obrigatório o pagamento de imposto de importação sobre compras internacionais de até US$ 50. Inicialmente, a proposta era de um imposto de 60%, mas, após resistências, ficou acordado que a taxação seria de 20%. “Não é o momento ideal. Não é taxar as blusinhas que vai melhorar o país de uma hora para outra”, declarou Cunha.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp!

O senador criticou a inclusão desse tema no projeto, considerando-o uma “artimanha legislativa” e algo estranho ao objetivo principal do Mover, que é incentivar a modernização de veículos no país. Cunha ressaltou a importância de debater a realidade do projeto sem desvios de foco. A proposta do Mover, elaborada pelo governo federal, está prevista para ser votada no plenário do Senado nesta terça-feira (4). Caso o relatório seja aprovado sem a taxação de importações, o projeto terá que retornar para análise da Câmara dos Deputados, o que pode atrasar a implementação do programa. A taxação de 20% sobre compras internacionais de até US$ 50 é vista com ressalvas tanto pelo Parlamento quanto por uma ala do governo que teme a má repercussão.

Publicada por Felipe Cerqueira

*Reportagem produzida com auxílio de IA