Relatório confirma colisão de pássaros com motor do avião em acidente na Coreia do Sul

O primeiro relatório sobre o acidente envolvendo o Boeing 737 da Jeju Air ocorrido no final de dezembro no Aeroporto Internacional de Muan, na Coreia do Sul, confirmou que pássaros colidiram com os motores do avião pouco antes de sua queda. As novidades foram divulgadas nesta segunda-feira (27). Das 181 pessoas a bordo da aeronave, apenas duas sobreviveram.

Penas e sangue de pássaros foram encontradas em ambos os motores do avião, aponta o relatório preliminar. “As amostras foram enviadas a organizações especializadas para análise de DNA, que foram identificadas como pertencentes a marrecos do Baikal”, descreve o relatório. Marrecos do Baikal são uma espécie de pato

Segundo os investigadores, controladores de tráfego aéreo alertaram o piloto sobre possíveis colisões com pássaros dois minutos antes de a aeronave emitir um sinal de socorro confirmando que a colisão havia ocorrido. Em seguida, o piloto tentou um pouso de emergência. O relatório afirma ainda que a caixa-preta do avião parou de gravar cerca de 4 minutos antes do acidente – informação adiantada pelo Ministério dos Transportes sul-coreano, dias após o incidente.

O muro de concreto no final da pista do aeroporto com o qual o avião colidiu será removido, informou o governo sul-coreano. O Boeing 737-800 atravessou a pista do Aeroporto Internacional de Muan durante um pouso de emergência em 29 de dezembro após seu trem de pouso não ter sido acionado, batendo contra o muro de concreto e explodindo em chamas em seguida.

*Com informações do Estadão Conteúdo

Publicado por Victor Oliveira