Relatório médico atualiza estado de saúde de Raquel Brito

Nesta segunda-feira (7/10), a notícia de que Raquel Brito estava fora de A Fazenda 16 pegou os fãs e internautas de surpresa. Mais ainda porque a irmã do ex-BBB Davi precisou ser hospitalizada após passar mal durante uma das provas do reality rural da Record.

“A participante Raquel Brito Santos de Oliveira apresentou episódio súbito de dor torácica. Está passando por exames laboratoriais e de imagem, recebendo tratamento medicamentoso e necessita permanecer em repouso e hospitalizada neste momento”, informou o documento assinado pelo médico Leandro Santini Echenique e publicado nas redes sociais.

Na postagem, a equipe da ex-peoa deu detalhes do que aconteceu: “Após a Prova de Fogo, Raquel apresentou uma dor torácica, o que levou a necessidade de atendimento médico e exames de investigação deste sintoma”.

Os administradores de Raquel Brito aproveitaram para demonstrar gratidão pelo apoio e despreocupar os telespectadores do programa. “Agradecemos por todas as mensagens de melhoras para a nossa Raquel”, lembraram.

Por fim, alertaram que toda e qualquer notícia sobre o estado de saúde da influenciadora será repassada pelos perfis oficiais dela. “Aproveitamos para informar que ela está sendo assistida por uma equipe médica qualificada”. Reforçamos que as informações serão divulgadas à medida que forem disponibilizadas pela equipe responsável”, finalizaram.

Leia o relatório médico de Raquel Brito na íntegra:

Assessoria de Raquel Brito se pronuncia

A coluna Fabia Oliveira procurou a equipe de Raquel Brito após a mãe da ex-peoa, Elisângela Brito, afirmar que a filha precisou ser entubada. A declaração foi dada ao site Aratu On.

Segundo a assessoria da irmã do campeão do BBB 24, Davi Brito, eles desconhecem a informação.

“A Raquel, além da equipe médica, está sob os cuidados da equipe do programa, responsável pelo repasse das informações para a assessoria. Até o momento, a informação mencionada não foi passada, e por isso, desconhecemos sua procedência”, disse a assessoria à coluna.

Ao site Aratu On, Elisângela disse que Raquel precisou ser “entubada”. Ainda de acordo com o portal, a matriarca informou que ela e o filho, Davi, devem se deslocar, ainda hoje (7/10), para São Paulo.

Nas redes sociais, os adms de Raquel publicaram um print de um comentário em que diziam: “Não está entubada, não sofreu infarto e não está grávida. Qualquer atualização será comunicada”.

A desclassificação de Raquel Brito

Raquel Brito saiu do programa para passar por atendimento médico, no domingo (6/10) e não retornou mais à Fazenda. Inclusive, ela não participou da Prova de Fogo, onde passou mal antes de ser levada pela equipe.

“A Record informa que a participante de A Fazenda 16, Raquel Brito, após uma bateria de exames e seguindo orientações médicas, não seguirá na competição. Os peões da sede serão avisados sobre a saída da Raquel em alguns instantes”, afirmou o texto obtido pela coluna Fábia Oliveira.

O motivo da desclassificação de Raquel Brito, ao contrário do que muitos pensam, não é uma suposta gravidez, mas sim um problema no coração. De acordo com o influenciador Cairo Jardim, exames teriam apontado uma alteração cardíaca na, agora, ex-peoa.

A informação não é oficial da Record, mas uma apuração do ex-Power Couple. Segundo ele, em breve, a emissora deve se manifestar sobre a situação.