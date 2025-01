Relatório revela que aeroporto em Washington tinha menos funcionários que o normal na hora do acidente

No aeroporto Ronald Reagan, em Washington, Estados Unidos, um acidente envolvendo um avião da American Airlines e um helicóptero militar ocorreu na noite de quarta-feira (29), em um momento em que havia uma quantidade inferior de controladores de voo. De acordo com um relatório preliminar da Administração Federal de Aviação (FAA), apenas 19 controladores estavam disponíveis, enquanto a meta ideal é de 30. Essa escassez de profissionais tem levado os controladores a enfrentarem longas jornadas de trabalho. O incidente aconteceu por volta das 21h, horário local, quando o avião se preparava para aterrissar. Naquele momento, a torre de controle instruiu o piloto a mudar a pista de pouso. A FAA ainda não se manifestou sobre a possibilidade de erro por parte dos controladores durante a operação.

A bordo do voo, estavam 60 passageiros, incluindo patinadores artísticos que retornavam de competições em Wichita. O Pentágono já iniciou uma investigação sobre o acidente e uma das caixas-pretas do avião foi recuperada para análise. O presidente Donald Trump foi informado sobre o ocorrido e expressou suas preocupações em sua rede social, questionando por que o helicóptero não conseguiu evitar a colisão. Ele também criticou a atuação da torre de controle no momento do incidente. Além disso, Trump levantou questões sobre a diminuição no número de controladores de voo, sugerindo que isso poderia estar relacionado a políticas de diversidade implementadas pela FAA.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicada por Matheus Oliveira