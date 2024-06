Relembre a morte de 3 estrelas do Zorra Total, da Globo

Reprodução

1 de 1 Zorra Total – Foto: ReproduçãoO Zorra Total foi um dos maiores programas humorísticos da Globo e arrecadou muita audiência ao longo dos anos para a emissora. Mas, com o passar do tempo, muitos artistas acabaram morrendo e isso fez com que milhares de brasileiros ficassem em luto.

Em 2003, morria Rogério Cardoso, de 66 anos de idade, no bairro de Copacabana, na Zona Sul do Rio de Janeiro. A causa da morte foi um ataque cardíaco fulminante.

Leia a matéria completa no TV Foco, parceiro do Metrópoles.

