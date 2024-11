Corpo Dourado, uma das maiores novelas da história da Globo, perdeu suas grandes estrelas ao longo dos anos.

Com 26 anos desde a sua estreia, muitas pessoas lembram dos personagens com muito carinho pela trama da história. Mas, de acordo com informações do Notícias da TV com mais apurações dos jornalistas do TV Foco, 3 dos maiores nomes já morreram.

Leia a reportagem completa no TV Foco, parceiro do Metrópoles — clique para ser redirecionado.