Relembre as polêmicas de Gusttavo Lima, que teve prisão decretada

Gusttavo Lima teve a prisão decretada nesta segunda-feira (23/9). O cantor está sendo investigado na operação Integration, que foca em esquemas criminosos envolvendo casas ilegais de aposta. Entretanto, esta não é a primeira polêmica envolvendo o nome do sertanejo. Confira!

Gusttavo Lima fez show em SP e foi ao Rock in Rio antes de mandado

Bronca do Detran Neste ano, Gusttavo Lima foi alvo de uma nota de repúdio do Detran-GO após deixar o filho Gabriel, de 7 anos de idade, dirigir um carro. O vídeo foi gravado em uma propriedade privada do cantor e publicado no Instagram pela esposa do sertanejo, Andressa Suita.

“O presidente do Departamento Estadual de Trânsito de Goiás, Delegado Waldir, manifesta repúdio às imagens divulgadas nas redes sociais em que os filhos do cantor Gusttavo Lima e da modelo Andressa Suita aparecem conduzindo veículo automotor no interior de uma propriedade particular, onde os órgãos de trânsito não têm poder de atuação e fiscalização”, disse o comunicado.

Dívidas e fraude Em 2023, a polêmica com Gusttavo Lima envolvia uma dívida de R$ 6 mil. O sertanejo estaria com o nome sujo, mas, na época, a assessoria dele negou, afirmando que o cantor tinha sido vítima de uma fraude.

“Com relação às notícias de que o cantor Gusttavo Lima estaria com o nome negativado em órgãos de proteção ao crédito por uma suposta dívida em seu nome, a Balada Eventos, por intermédio de seu advogado Cláudio Bessas, declara que todas as medidas jurídicas já foram adotadas e, conforme já esclarecido, a dívida em questão não foi feita pelo artista”, dizia o comunicado.

Alto cachê nos shows Um ano antes, em 2022, o nome de Gusttavo Lima viralizou após ter o valor do cachê de um show em Roraima divulgado. O cantor recebeu, na ocasião, R$ 800 mil para realizar a apresentação para 8 mil pessoas. A polêmica estourou porque o valor foi retirado dos cofres públicos e chamou a atenção do Ministério Público.

O escritório do sertanejo emitiu um comunicado oficial isentando a responsabilidade do artista de fiscalizar as contas da prefeitura. “Não cabe ao artista fiscalizar as contas públicas para saber qual a dotação orçamentária que o chefe do executivo está utilizando para custear a contratação”, reforçou a nota à época.

Gusttavo Lima e política Nos palcos, o sertanejo acumula falas políticas, mesmo tentando se esquivar do assunto. Neste ano, inclusive, declarou apoio ao candidato Pablo Marçal (PRTB), que concorre à prefeitura de São Paulo. O sertanejo disse que Marçal será o “próximo prefeito de São Paulo” e disse: “Se não ganhar, é rolo”.

Em 2022, o artista declarou apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) na eleição presidencial.