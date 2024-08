Relembre carreira de Izquierdo, zagueiro que morreu após arritmia

O zagueiro uruguaio Juan Manuel Izquierdo Viana morreu nesta terça-feira (27/8), aos 27 anos, por complicações de uma parada cardíaca. A morte foi confirmada pelo Nacional do Uruguai nas redes sociais. O jogador estava em campo na derrota para o São Paulo, pela Copa Libertadores. O defensor sofreu arritma cardíaca e colapsou em campo.

Após atendimento médico, Izquierdo foi encaminhado às pressas para o Hospital Albert Einstein, onde chegou em parada cardíaca, secundária à arritmia. O defensor estava internado desde a última quinta-feira (22/8), sob cuidados neurológicos intensivos e dependente de ventilação mecânica.

Na carreira, Izquierdo jogou no Cerro, Peñarol, Montevideo Wanderers (2x), Atlético San Luis, Nacional-URU (2x) e Liverpool-URU.

O zagueiro foi um dos poucos jogadores a ter mais de 100 aparições na principal liga de futebol do Uruguai. Izquierdo havia retornado ao Nacional nesta temporada, após vencer o título da primeira divisão do país em 2023, com o Liverpool-URU.

A primeira passagem do defensor pelo Nacional havia sido em 2022. À época, Izquierdo jogou apenas dois jogos pela equipe devido à fratura sofrida na tíbia.

Com o Nacional, Izquierdo também se sagrou campeão do Campeonato Uruguaio em 2022, antes de ida para o Liverpool-URU. Além dos dois títulos de campeão uruguaio, o zagueiro também venceu uma Supercopa do Uruguai.