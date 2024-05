Relembre morte trágica de Cláudia Magno, estrela da Globo, há 30 anos

Reprodução

1 de 1 Mulher com cabelos pretos: Claudia Magno – Metrópoles – Foto: ReproduçãoJá são seis décadas que a Globo está no ar. Em tanto tempo, o canal carioca coleciona sucessos, polêmicas e uma enorme lista de artistas que fazem parte da trajetória do grupo.

Algumas dessas histórias, porém, não tiveram um final feliz na vida real. Uma delas envolveu uma verdadeira musa das telenovelas como Tieta, Bebê a Bordo, Felicidade e O Dono do Mundo.

Cláudia Magno esteve na Globo por cerca de 10 anos. Foram vários papéis em tramas que explodiram de audiência, sendo vista como uma das grandes promessas do canal, até ser diagnosticada com Aids, que ainda era um enorme tabu naquela época.

Veja a matéria completa no TV Foco, parceiro do Metrópoles.

