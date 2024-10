Relembre para apostar: últimos jogos entre Corinthians e Flamengo

Quem ficará com a vaga na final da Copa do Brasil? Neste domingo (20/10), às 16h (de Brasília), Corinthians e Flamengo se enfrentam no jogo de volta das semifinais da competição.

A vantagem é do Rubro-Negro, que joga por um empate após vencer por 1 x 0 no Maracanã (gol de Alex Sandro). Ao Alvinegro, resta vencer por um gol de diferença para levar a decisão para os pênaltis ou por um placar maior para garantir a classificação nos 90 minutos.

Pretende apostar nesse jogão? Então confira como foram os últimos cinco jogos entre Corinthians e Flamengo

Retrospecto do confronto

Corinthians e Flamengo já se enfrentaram 153 vezes, com o time carioca levando vantagem no retrospecto geral: são 64 vitórias contra 56 do Timão, além de 33 empates.

Inaugurada em 2014, a Neo Química Arena, palco do confronto de domingo, já recebeu o Clássico do Povo em 14 ocasiões.

Nesse período, houve cinco vitórias para cada lado e quatro empates. Em termos de gols, o Corinthians marcou 15 vezes, enquanto o Flamengo balançou as redes 19 vezes.

Últimos jogos entre Corinthians x Flamengo

Copa do Brasil 2024

Data: 2/10/2024

Local: Maracanã

Placar: Flamengo 1 x 0 Corinthians

Brasileirão 2024

Data: 1/9/2024

Local: Neo Química Arena

Placar: Corinthians 2 x 1 Flamengo

Brasileirão 2024

Data: 11/5/2024

Local: Maracanã

Placar: Flamengo 2 x 0 Corinthians

Brasileirão 2023

Data: 7/10/2023

Local: Neo Química Arena

Placar: Corinthians 1 x 1 Flamengo

Brasileirão 2023

Data: 21/5/2023

Local: Maracanã

Placar: Flamengo 1 x 0 Corinthians

Como chegam Corinthians e Flamengo?

Com a vantagem do jogo de ida, para o Flamengo, um empate basta para avançar à final. Atualmente, o time ocupa a quarta posição no Campeonato Brasileiro e vem de uma derrota amarga para o rival Fluminense na última rodada, por 2 x 0.

Do outro lado, para o Corinthians, só a vitória interessa. O Timão vem de uma goleada por 5 x 2 sobre o Athletico, no Brasileirão. Com esse triunfo, deixou a zona de rebaixamento e ganhou fôlego na luta contra a Série B, mas ainda segue bem próximo à parte inferior da tabela.

Informações gerais da partida

Local: Neo Química Arena

Data: 20 de outubro de 2024, domingo (20/10)

Horário: 14h (de Brasília)

Onde assistir: Globo e Premiere

