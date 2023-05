Relembre relação discreta que Eliana viveu com artista da Globo

Atualmente, Eliana é amiga do apresentador global com quem ela viveu uma relação rápida nos anos 1990 12/05/2023 8:38, atualizado 12/05/2023 8:38

Reprodução/Instagram

Pouco se sabe da vida particular de Eliana. Há mais de 10 anos, ela apresenta seu programa fixo aos domingos, no SBT, e raramente se envolve em polêmicas. Porém, poucas pessoas sabem que ela já se relacionou com uma grande estrela da Globo.

Atualmente, o astro da Globo é casado com uma grande amiga de Eliana, mas antes de se conhecerem, os dois se relacionaram por pouco tempo.

Leia a matéria completa no TV Foco, parceiro do Metrópoles.

Fique por dentro!Para ficar por dentro de tudo sobre o universo dos famosos e do entretenimento siga o Metrópoles Fun no Instagram.

Mais lidas