Religiosidade e náutica atraem turistas à Bahia

A padroeira da Irmandade dos Homens Pretos, Nossa Senhora do Rosário, foi homenageada com missa comemorativa, no domingo (20), na igreja dedicada à santa, no Largo do Pelourinho, em Salvador. Durante a celebração, marcada pelo sincretismo religioso e com a presença de baianos e turistas, o Governo do Estado oficializou o tombamento da festa como Patrimônio Cultural Imaterial da Bahia. A manifestação católica integra as atrações do turismo religioso da capital.

“Essa é mais uma ação que demonstra o compromisso do governo com as manifestações religiosas da Bahia, que movimentam atividades turísticas. Temos trabalhado pelo segmento, com promoção em feiras nacionais e internacionais, qualificação de serviços e incremento de roteiros de fé. A Festa de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos tem agora seu passado registrado e seu futuro garantido”, declarou o assessor especial da Secretaria de Turismo do Estado (Setur-BA), Valdenor Cardoso, presente na celebração.

“É maravilhoso ver o reconhecimento dessa festividade, de uma irmandade de quase 400 anos. O tombamento ajuda a preservar as nossas tradições e a identidade católica e afro-brasileira”, ressaltou o padre Lázaro Muniz.

A cerimônia, embalada pelo som de atabaques, foi acompanhada pela turista carioca Giane Ferrer, que tinha um motivo especial para festejar. “Em 2019, eu vim aqui e me emocionei muito com essa missa, que é especial por respeitar todos os credos. Decidi que, quando fizesse 60 anos, viria com a família comemorar em Salvador. Neste ano, meu aniversário caiu bem no dia da festa. Então, para mim, foi um sinal de Nossa Senhora”, relatou.

“Vim conhecer a parte histórica da Bahia, que é maravilhosa, e soube da missa. Tinha curiosidade de ver como é o culto nessa igreja, que tem um diferencial, com esse sincretismo fascinante”, completou a professora Ivânia Miranda, de São Paulo.

Turismo náutico – Mais de três mil pessoas presenciaram, no sábado (19), na praia da Ribeira, em Salvador, a 2ª Copa Vela Baía de Todos-os-Santos, que recebeu participantes de outros estados. Ela usou como base logística a moderna Marina da Penha e reuniu veleiros monotipos e pranchas de windsurf e wing foil, que coloriram as águas da Península de Itapagipe. A competição foi organizada pela Guarderia Beira Mar, em parceria com a Via Náutica Consultoria e Eventos, e teve o patrocínio da Setur-BA. O órgão estadual tem incentivado iniciativas do segmento para impulsionar o turismo náutico e movimentar a economia.

“Fizemos um trajeto que passou por cenários maravilhosos, como a Igreja do Bonfim, a Ponta de Humaitá e a Marina da Penha, esse importante equipamento náutico requalificado pela Setur-BA. A Copa Vela visa fomentar o esporte e o turismo, mobilizando diversos prestadores de serviço”, destacou o coordenador do evento, Marcelo Fróes.

