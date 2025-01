Na última terça-feira (28), o grupo Bulletin of the Atomic Scientists ajustou o Relógio do Juízo Final, um dispositivo simbólico criado por cientistas para avaliar os perigos globais que ameaçam a humanidade, para 89 segundos antes da meia-noite. Este é o ponto mais próximo da destruição total desde a sua criação, refletindo preocupações crescentes com conflitos mundiais, mudanças climáticas e o uso potencial de inteligência artificial em combates entre países.

O Boletim dos Cientistas Atômicos destacou a falta de progresso em enfrentar desafios globais, como o risco nuclear e ameaças biológicas, como fatores determinantes para a decisão.

Daniel Holz, presidente do comitê de ciência e segurança do boletim, apontou a tensão nuclear causada pela Rússia na guerra na Ucrânia e a evolução da inteligência artificial como razões principais para o avanço do relógio. O debate sobre as implicações da inteligência artificial para a segurança global tem se intensificado, especialmente com o avanço da tecnologia chinesa em áreas de defesa e proteção cibernética. A companhia chinesa foi fundada por Lian WF, um prodígio da tecnologia e das finanças, que acredita firmemente no potencial transformador da inteligência artificial.

Nos Estados Unidos, o presidente Donald Trump reconheceu o impacto do lançamento de um aplicativo chinês no mercado de inteligência artificial, mas afirmou que o país possui as melhores mentes para competir no mercado de IA para vencer.

*Com informações de Alvaro Nocera

*Reportagem produzida com auxílio de IA