Relógio histórico danificado no 8 de Janeiro é restaurado e está prestes a retornar ao Brasil

O relógio de Balthazar Baltimore, que foi danificado durante os ataques de 8 de janeiro, está previsto para retornar ao Brasil ainda este ano. O responsável pela destruição do artefato, o mecânico Antônio Cláudio Alves Ferreira, causou danos significativos ao patrimônio histórico. O relógio, que passou por uma restauração na Suíça, foi um presente da corte francesa a Dom João VI e chegou ao Brasil com a família real portuguesa em 1808. A recuperação do relógio foi possível graças a um “Acordo de Cooperação Técnica com a Embaixada da Suíça”, que não gerou custos para a Presidência da República. As autoridades esperam que a entrega do objeto restaurado ocorra ainda em 2024, trazendo de volta um importante símbolo da história brasileira.

Antônio Cláudio foi condenado pelo Supremo Tribunal Federal a uma pena de 17 anos de prisão. Ele foi responsabilizado por diversos crimes, incluindo associação criminosa armada e dano qualificado, após invadir a sede dos três Poderes da República em janeiro de 2023. Durante a invasão, ele atirou o relógio no chão, resultando em sua destruição. O relógio, que remonta ao século XVII, foi criado pelo relojoeiro francês Balthazar Martinot, com um design assinado por André-Charles Boulle, ambos associados à corte do rei Luís XIV. Apenas um outro exemplar do relógio, que é uma peça única, está em exibição no Palácio de Versalhes, na França.

Publicado por Sarah Paula

*Reportagem produzida com auxílio de IA