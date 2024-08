Remédio indutor de parto reduz risco de ter Alzheimer, sugere estudo

Um dos principais desafios da medicina é evitar o desenvolvimento do Alzheimer ou demências graves relacionadas ao envelhecimento. Uma possível resposta para esse desafio, porém, veio de um remédio inesperado: um medicamento que induz o parto é considerado promissor para evitar o acúmulo de resíduos tóxicos no cérebro que levam ao declínio cognitivo.

Em linhas gerais, o Alzheimer é causado por um acúmulo de proteínas no cérebro que se emaranham e não conseguem ser eliminadas, pressionando o órgão e diminuindo sua capacidade de processamento. Além disso, elas emitem toxinas que aceleram a deterioração do órgão.

Um estudo conduzido por pesquisadores da Universidade de Rochester, nos Estados Unidos, em camundongos sugere que, em pequenas doses, o hormônio prostaglandina (indutor de parto) leva a contrações musculares não no útero, mas nos vasos linfáticos do pescoço, que filtram o fluido cerebrospinal e permitem que as substâncias tóxicas acumuladas no cérebro sejam escoadas. Com isso, o órgão parece se manter saudável por mais tempo e com menor risco de desenvolvimento de demências.

Remédio melhorou a higiene cerebral A investigação publicada em 15/8 na revista científica Nature Aging foi feita em duas fases. A primeira comparou a capacidade de funcionamento dos vasos linfáticos de ratos jovens com a de idosos. Os mais velhos se mostraram 63% mais lentos na filtragem dos fluidos.

Em uma segunda fase, os cientistas analisaram dois grupos de ratos idosos: o primeiro usou a prostaglandina em diferentes doses para estudar quais impactos ela teria na higiene cerebral, e o segundo não recebeu o remédio.

O uso do hormônio “rejuvenesceu” o funcionamento das válvulas, permitindo que elas trabalhassem em ritmo parecido com o dos ratos jovens, o que reduz o risco de desenvolvimento de Alzheimer e pode até funcionar como tratamento para a demência em estados iniciais.

Como humanos têm um sistema parecido de válvulas, que filtram o líquido cerebral cerca de três vezes ao dia, os médicos acreditam que a descoberta em camundongos poderá ser replicada em pessoas futuramente.

“Ao contrário do sistema cardiovascular, que tem uma grande bomba — o coração — o fluido no sistema linfático é transportado por uma rede de pequenas bombas”, explica Douglas Kelley, professor de engenharia biomecânica e líder do estudo. “Esses vasos estão localizados perto da superfície da pele e distribuídos no pescoço. Sabemos que eles são importantes e agora entendemos como acelerar a função. Essa pode até ser uma base para futuras terapias contra doenças neurodegenerativas”, indica ele em entrevista ao site da universidade.

1 de 8

Alzheimer é uma doença degenerativa causada pela morte de células cerebrais e que pode surgir décadas antes do aparecimento dos primeiros sintomas

PM Images/ Getty Images

2 de 8

Por ser uma doença que tende a se agravar com o passar dos anos, o diagnóstico precoce é fundamental para retardar o avanço. Portanto, ao apresentar quaisquer sintomas da doença é fundamental consultar um especialista

Andrew Brookes/ Getty Images

3 de 8

Apesar de os sintomas serem mais comuns em pessoas com idade superior a 70 anos, não é incomum se manifestarem em jovens por volta dos 30. Aliás, quando essa manifestação “prematura” acontece, a condição passa a ser denominada Alzheimer precoce

Westend61/ Getty Images

4 de 8

Na fase inicial, uma pessoa com Alzheimer tende a ter alteração na memória e passa a esquecer de coisas simples, tais como: onde guardou as chaves, o que comeu no café da manhã, o nome de alguém ou até a estação do ano

urbazon/ Getty Images

5 de 8

Desorientação, dificuldade para lembrar do endereço onde mora ou o caminho para casa, dificuldades para tomar simples decisões, como planejar o que vai fazer ou comer, por exemplo, também são sinais da manifestação da doença

OsakaWayne Studios/ Getty Images

6 de 8

Além disso, perda da vontade de praticar tarefas rotineiras, mudança no comportamento (tornando a pessoa mais nervosa ou agressiva), e repetições são alguns dos sintomas mais comuns

Kobus Louw/ Getty Images

7 de 8

Segundo pesquisa realizada pela fundação Alzheimer’s Drugs Discovery Foundation (ADDF), a presença de proteínas danificadas (Amilóide e Tau), doenças vasculares, neuroinflamação, falha de energia neural e genética (APOE) podem estar relacionadas com o surgimento da doença

Rossella De Berti/ Getty Images

8 de 8

O tratamento do Alzheimer é feito com uso de medicamentos para diminuir os sintomas da doença, além de ser necessário realizar fisioterapia e estimulação cognitiva. A doença não tem cura e o cuidado deve ser feito até o fim da vida

Towfiqu Barbhuiya / EyeEm/ Getty Images

Siga a editoria de Saúde no Instagram e fique por dentro de tudo sobre o assunto!