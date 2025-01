Renan Filho chama Maduro de ‘ditador incansável’ e expressa indignação após posse de presidente venezuelano

O ministro dos Transportes, Renan Filho, expressou sua indignação em relação à posse de Nicolás Maduro, classificando o ato como um desrespeito à democracia. “Manifesto minha indignação à posse de Nicolas Maduro. A tomada do governo pela força bruta e sem legitimidade precisa ser condenada por todos nós defensores da Democracia. Como membro do MDB, partido que historicamente sempre defendeu o respeito às liberdades individuais, à justiça e o voto popular, deixo aqui o meu repúdio ao truculento regime que se impõe mais uma vez hoje com a tentativa de posse desse ditador incansável em desrespeitar a soberana vontade do povo venezuelano.”

A cerimônia de posse de Maduro ocorreu em um clima de protestos e questionamentos sobre a legitimidade de seu governo. Silvio Costa Filho, ministro de Portos e Aeroportos, também se manifestou contra o evento, considerando-o um “ataque aos princípios democráticos”. A presença de comitivas do PT e do MST na cerimônia gerou ainda mais controvérsia. Apesar das evidências que indicam a vitória de seu adversário nas últimas eleições, Maduro assumiu o cargo. A situação na Venezuela continua tensa, com a oposição se mobilizando contra o governo. Durante os protestos, a líder oposicionista María Corina Machado foi detida temporariamente por agentes de segurança, o que gerou repercussão negativa.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicada por Matheus Oliveira